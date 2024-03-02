4 kırmızı kartın çıktığı olaylı maç Eyüpspor'un

1. Lig'in lideri Eyüpspor, Bodrum deplasmanına çıktı.

Konuk ekip, mücadeleyi tek golle kazandı ve açık ara farkla liderliğini sürdürdü.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Fredy kaydetti.

Eyüp ekibinde 56. dakikada Caner Erkin ve 81. dakikada teknik direktör Arda Turan kırmızı kart gördü.

Bodrum FK'da ise 44. dakikada teknik direktör İsmet Taşdemir ile 90+5'te Kenan Özer kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 61'e çıkartırken, Bodrum FK 42 puanda kaldı.

İLK YARI SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in kırmızı kart görmesi sonrası olaylar çıktı.

İki takım arasında sinirler gerilirken, Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'a yabancı cisim isabet etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan Arda Turan'a da isabet eden madde sonrası teknik adam çılgına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı çıkan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu ve ilk yarı geç bitti.