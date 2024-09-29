4 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle öldü

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Muhammed Taki Aşubi, metil alkol nedeniyle şiddetli zehirlenme belirtileri taşıyan 20 kişinin eyaletteki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Alkol zehirlenmesi sebebiyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Aşubi, tedavisi devam eden hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğunu ve bir kısmının da zehirlenmenin şiddetinin azaltılması için diyalize bağlandığını belirtti.

Alkolün yasak olduğu İran'da genellikle ev yapımı ya da kaçak içki kullanılıyor. İçki yapımında bazen etil alkol yerine daha ucuz olduğu için metil alkol kullanıldığı ve bunun da ölümlere ve görme kayıplarına yol açacak zehirlenmelere sebep olduğu belirtiliyor.