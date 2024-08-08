4 kişi takla atan otomobilde yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 kişi takla atan otomobilde yaralandı

Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak devrildi.

Aracın sürücüsü M.Y., direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza kaçınılmaz oldu. Kazada sürücü M.Y. ve yolcular Z.A., C.Y., M.Y. yaralandı.

Olay yerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası, trafik güvenliği sağlandıktan sonra kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

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