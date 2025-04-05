Cep telefonu numarasıyla zengin oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Dünyada son dönemlerde büyük rağbet gören Dubai, bu defa sıra dışı bir telefon numarasına ev sahipliği yaptı. Dubai’de gerçekleştirilen bir açık artırmada, özel dizilime sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara, Türk lirası ile yaklaşık 33 milyon TL’ye alıcı buldu. Böylece, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri Dubai’de satılmış oldu.

Çok zengin olanların ilgisini çeken bu özel SIM kart, rakamların peş peşe ve tekrar eden dizilimle oluşmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 0587777777 şeklindeki numara, sadece görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla değil, aynı zamanda statü simgesi olarak da tercih ediliyor.

33 MİLYON TL’YE SATILDI!

Bu özel SIM kart için ödenen para, şaşırtıcı kıyaslamalara sahne oldu. Örnek verecek olursak, aynı miktarla 23 adet elektrikli Chevrolet Bolt satın almak ya da dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema’nın Ballon d’Or töreninde taktığı nadir Richard Mille saatlerinden birini almak mümkün.