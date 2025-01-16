4 kişinin hayatını telefon kurtardı

Kaynak: İHA

Sivas’ta doğal gazdan 4 kişi zehirlendi. Bir aile bireyi bitkin halde komşularını telefonla arayarak yardım istedi. Ekipler aileyi hastaneye kaldırdı.

Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında oturan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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