4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Adana Ceyhan'da 4 kişiyi hayattan koparan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 16 Eylül'de sabahın erken saatlerinde Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda gerçekleşti. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı Akataş Kömür Ocakları işçi servisi minibüsü ile Mehmet Ş.'nin kullandığı 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde yaşamını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılardan Mehmet Çetin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise servis aracının tıra çarptığı anlar görülüyor.

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