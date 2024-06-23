4 kişiyi katletmişti. Elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA
4 kişiyi katletmişti. Elinde tabancayla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da boşanma arifesinde olduğu 19 yaşındaki eşini kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Hakim Eba'nın kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi daha öldürdükten sonra yeni doğan bebeğini de alarak kaçan Hakim Eba'nın yakalanması için yapılan aramalar ise sürüyor. (23), olayın ardından elinle tabanca ile kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eba'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleşti. Hakim Eba, boşanma arifesinde olan eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Ancak konuşma Hakim Eba ile eşi Şükran Eba'nın tartışmasına döndü. Tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkaran Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti.

Silah seslerini duyarak evin önüne koşan genç kadının kardeşi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alarak kaçmıştı.

VATANDAŞLAR ADAMI KAÇARKEN GÖRÜNTÜLEDİ

Olay anında cep telefonunun kamerası açan bir vatandaş, cinayet zanlısı Hakim Eba'nın elinde silahla kaçtığı anları kayıt altına aldı. . Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin duyulduğu görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı.

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