4 konteyner alev alev yandı

Kaynak: İHA
4 konteyner alev alev yandı
Isparta’da tarım işçilerinin kaldığı 4 konteyner alevlere teslim oldu.

Çünür Mahallesi'nde bulunan kesme çiçek üretimi yapılan alanda meydana gelen olayda, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangın sonucunda 4 konteyner küle döndü.

Olay sırasında yaralının olmadığı belirtilirken, ekipleri tarafından yangının niçin çıktığı araştırılıyor.

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