4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı! Bakan Yumaklı açıkladı

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili açıklama yaparak bölgede 4 köy ve 2 mahallenin boşaltıldığını gerekirse daha çok alanın tahliye edilebileceğini söyledi.

"ÜÇ YANGIN CİDDİ BOYUTTA"

Bakan Yumaklı Aydın Didim, Aydın Nazilli, İsabeyli, Manisa Soma, Aydın Yazıkent, Antalya Aksu, İzmir Gaziemir, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey'de yangılar çıktığını, bunlardan Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey'lideki yangınların devam ettiğini ve üç yangın ciddi olduğunu söyledi.

"RİSK ALMAYACAĞIZ"

Bakan Yumaklı yaptığı bilgilendirmede "Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var, onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde AFAD burada, diğer emniyet, jandarma koordineli halde onları da boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz" dedi.

İzmir'de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Son olarak bu sabah Sakarya ve Bilecik için bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "Daha sonra özellikle bazı iller için Manisa, Akhisar için tam bir kontrol vermemiştik. Malumunuz çok yoğun bir rüzgar vardı. Hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara, Ege, kısmen Akdeniz'de de çok ciddi bir rüzgâr fırtına uyarısı vardı. Biz bütün açıklamalarımızda bütün kanalları da kullanarak çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarılarımızı yaptık. Bütün kurumlar aynı şeyi söyledi. Ama bugün maalesef ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları çıktı" dedi.



BİR GÜN İÇİNDE 77 YANGIN ÇIKTI

Yangınlarla ilgili bilgiler paylaşan Bakan Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki yangınla alakalı biz söndürdük derken, bu bahsetmiş olduğum yoğun ve de şiddetli rüzgar sebebiyle yanmış yerlerin içerisindeki kıvılcımlar maalesef dışarı taşındı. Orada da arkadaşlarımız yeniden bir mücadeleye başlamış oldular. Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Aydın Didim, Aydın Nazilli, İsabeyli, Manisa Soma, Aydın Nazilli Yazıkent, Antalya Aksu, İzmir Gaziemir, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey. Bunlardan Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey şu anda devam ediyor. Bu üç yangın da ciddi. Diğerlerini arkadaşlar yoğun çabayla kontrol altına aldılar" diye konuştu.



"Hava araçlarımız düşme tehlikesi geçirdi"

Bölgedeki çalışmaların doğru yönetildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, "Bugün İzmir'de yer yer 120 kilometreye ulaşan bir rüzgâr vardı. Birkaç hava aracımız hatta kalkmayı denedi ve düşme tehlikesi geçirdiler. Menderes Kuyucak'taki yangın hemen ormanın bitişiğinde maalesef. Oradaki yerleşim yerlerinde bir sorun artık bilemiyorum onu kolluk kuvvetleri soruşturmasını yapıyor. Gaziemir’deki Orada beyaz evler denilen bir bölgede bir fabrikanın bahçesindeki işte yapılan bir yakılan şeyden çıktı" şeklinde konuştu.



"İki uçak sürekli çalıştı"

İzmir’de söndürme çalışmalarına katılan ekip sayısı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bugün İzmir'de 11 uçak, 27 helikopter ve 281 arazöz iş makinesi ve diğer araçlar, 694'ü orman çalışanı olmak üzere bin 113 arkadaşımız farklı kurumlardan bu mücadeleye katılmış oldu. İki uçak sürekli çalıştı. Rüzgârın el verdiği ölçüde de helikopterler bulundukları alanın özelliklerine göre peyderpey görev yaptılar. Yine AFAD, jandarma, emniyet, sağlık güçlerimiz, itfaiye ekipleri de var güçleriyle bu mücadeleye destek verdiler. Müdahalelerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. Ancak içinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler gece boyu da 40-50 km hızla rüzgarın eseceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var, onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde AFAD burada, diğer emniyet, jandarma koordineli halde onları da boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz" dedi.



"3 vatandaş dumandan etkilendi"

3 vatandaşın dumandan zehirlendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "3 vatandaşımız dumandan etkilendiğini söyledi ama hastaneye gittiklerinde ayakta tedavileri yapıldı. Onların herhangi bir şekilde bir sağlık tehlikesi yok" dedi.



"258 yangın anızdan çıktı"

1 Haziran'dan bu yana çıkan yangınlar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "569'lu ormanda, 890'ı da orman dışında olmak üzere bin 459 yangına müdahale ettik sadece bir ay içerisinde. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide 30 bin 857 ton su attı. Özellikle yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız. Ama çarpıcı olması açısından neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan çıktı. 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden çıktı. 26 yangın da çöplükten çıktı. Yine çöpe atılması gerekirken atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece dört tane havai fişeklerin atılmasından çıktı" ifadelerini kullandı.