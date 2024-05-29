4 metreden düştü 35 gün sonra öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
4 metreden düştü 35 gün sonra öldü

Aksaray’da kum silosunda çalışırken dengesini kaybeden ve 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan işçi 35 gün sonra hayatını kaybetti.

Aksaray-Adana kara yolu üzerinde bulunan Karayolları 38. Şube Şefliği'nin kum silosunda çalışan 43 yaşındaki Hasan Çiftçi 24 Nisan 2024 tarihinde dengesini kaybederek merdiven kısmından aşağıya düştü.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralanırken çalışma arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Çiftçi, 35 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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