4 milyon euroya aldılar 50 milyon euroya satıyorlar

Calafiori mucizesi

İtalyan kulübü Bologna "Transferde para böyle kazanılır" dedirten bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Bologna, geçen seon başında Fransa'nın Basel takımından Riccardo Calafiori'yi 4 milyon euroya transfer etmişti.

İtalyan stoper Riccardo Calafiori, Bologna'nın forması ile 33 maçta sahada yer aldı. 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Performansıyla İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna girmeyi başardı.

22 yaşındaki futbolcu milli takımda da başarısını sürdürünce dev kulüplerin tekliflerini almaya başladı. Bu kulüplerden Arsenal'in Bologna ile 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi.

Sky İtalya'daki habere göre taraflar arasında ödeme şartları ile ilgili maddeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

Yine anlaşmaya göre sonraki satıştan da Bologna yüzde 50 pay alacak.

İtalyan kulübü 4 milyon euroya aldığı bir futbolcuyu bir yılda 50 milyon euroya satarak bir transfer mucizesine imza atmış olacak.

