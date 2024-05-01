4 milyon liralık kablo çalan 2 hırsız tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, D100 karayolu üzerinde hareket halinde olan bir aracın, daha önce hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

20 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıslar, aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya başladı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Şüpheli 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

2 şahsın üst aramasında, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, araçta ise çalıntı yaklaşık 4 milyon TL değerinde 1 buçuk tonluk sanayi tipi bakır kablo ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.