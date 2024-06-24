4 nesildir satıyor talep bitmiyor

4 nesildir satıyor talep bitmiyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum'da 4 nesilden bu yana açık duran ve talebi halen devam eden geleneksel kadayıf dolması ve lavaş ekmeği satan işletme son günlerin ilgi odağı oldu.

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4 nesildir satıyor talep bitmiyor 1

Erzurum'da coğrafi işaret alan kadayıf dolması ve lavaş ekmeği son zamanların ilgi odağı haline geldi.

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4 nesildir satıyor talep bitmiyor 2

Artış gösteren talep doğrultusunda seri üretime geçen ve geleneksel kadayıf dökümü tekniklerinden uzak duran esnafların tersine Erzurum Gürcükapı Semti'nde bulunan iş yeri dört nesilden bu yana kapılarını açık tutmayı başarabildi.

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4 nesildir satıyor talep bitmiyor 3

Kadayıf dökümü ile birlikte lavaş ekmeği ya da yöresel olarak Acem Ekmeği şeklinde belirtilen ekmekler geleneksel tandırda pişiriliyor.

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İşletme sahiplerinden Baba Ahmet Toga ve oğlu Mehmet Toga kadayıf ve lavaş ekmeği üretimi yaptıkları iş yerinde sadece eski yöntemler kullanılıyor.

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71 yaşındaki baba Ahmet Toga, ata mesleği olan kadayıf ve lavaş ekmeği üretimini zorlu şartlara karşın devam ettirdiklerini belirterek,

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“Eskisi gibi olmasa da geleneksel üretime yine talep var. Bizlerde nesilden nesile aktarılan bu mesleği yaşatmak için çaba harcıyoruz” dedi.

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