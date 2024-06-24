4 nesildir satıyor talep bitmiyor

Erzurum'da coğrafi işaret alan kadayıf dolması ve lavaş ekmeği son zamanların ilgi odağı haline geldi.
Artış gösteren talep doğrultusunda seri üretime geçen ve geleneksel kadayıf dökümü tekniklerinden uzak duran esnafların tersine Erzurum Gürcükapı Semti'nde bulunan iş yeri dört nesilden bu yana kapılarını açık tutmayı başarabildi.
Kadayıf dökümü ile birlikte lavaş ekmeği ya da yöresel olarak Acem Ekmeği şeklinde belirtilen ekmekler geleneksel tandırda pişiriliyor.
İşletme sahiplerinden Baba Ahmet Toga ve oğlu Mehmet Toga kadayıf ve lavaş ekmeği üretimi yaptıkları iş yerinde sadece eski yöntemler kullanılıyor.
71 yaşındaki baba Ahmet Toga, ata mesleği olan kadayıf ve lavaş ekmeği üretimini zorlu şartlara karşın devam ettirdiklerini belirterek,
“Eskisi gibi olmasa da geleneksel üretime yine talep var. Bizlerde nesilden nesile aktarılan bu mesleği yaşatmak için çaba harcıyoruz” dedi.