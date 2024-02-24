4 otomobile çarparak durabildi

Kaza, saat 21.45 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yeni Mektep Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, sokak arasında alkollüyken araç kullanan Tuğçe Ç. direksiyonun kontrolünü kaybederek durmak için park halindeki 4 otomobile çarptı.

Tuğçe Ç.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazayı araç içinde olan üç kişi yara almadan atlattı. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Tuğçe Ç.'nin 179 promil alkollü olduğunu belirledi. Tuğçe Ç.’ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 19 bin 416 lira ceza verilirken, otomobil sahibine 12 bin 977 lira para cezası uygulandı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hasara uğrayan otomobilin sahibi Hanifi Özmüş, ​​​​​​​"Evde oturuyorduk birden bir ses geldi. Çıktık baktık, üç tane kadın arabada oturuyorlar. Zaten bizim arabaya vurmadan önce başka bir arabaya vuruyor. 5 tane araba pert. Evet, alkollüydü bizim evin kamerasından da baktık. Hızları 100 kilometre üzerinde gibiydi hatta arabanın bir tane farı da yanmıyordu. Ehliyetsizdi zaten, üçü de sarhoştu. Polis kontrolünde çıkar zaten" şeklinde konuştu.