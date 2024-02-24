4 otomobile çarparak durabildi

Kaynak: DHA
4 otomobile çarparak durabildi
Küçükçekmece'de sokak ortasında hızla giden otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek park halindeki 4 araca birden çarptı. Kazayı yapan kadın sürücünün ehliyetinin olmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 21.45 sularında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yeni Mektep Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, sokak arasında alkollüyken araç kullanan Tuğçe Ç. direksiyonun kontrolünü kaybederek durmak için park halindeki 4 otomobile çarptı.

Tuğçe Ç.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazayı araç içinde olan üç kişi yara almadan atlattı. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Tuğçe Ç.'nin 179 promil alkollü olduğunu belirledi. Tuğçe Ç.’ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 19 bin 416 lira ceza verilirken, otomobil sahibine 12 bin 977 lira para cezası uygulandı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.65d9a6afb36182af9a83784f.jpeg

Hasara uğrayan otomobilin sahibi Hanifi Özmüş, ​​​​​​​"Evde oturuyorduk birden bir ses geldi. Çıktık baktık, üç tane kadın arabada oturuyorlar. Zaten bizim arabaya vurmadan önce başka bir arabaya vuruyor. 5 tane araba pert. Evet, alkollüydü bizim evin kamerasından da baktık. Hızları 100 kilometre üzerinde gibiydi hatta arabanın bir tane farı da yanmıyordu. Ehliyetsizdi zaten, üçü de sarhoştu. Polis kontrolünde çıkar zaten" şeklinde konuştu.

65d9a6afb36182af9a83784d.jpeg

Son Haberler
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1 Spor
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti Spor
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu Ekonomi
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı Gündem
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek Ekonomi
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek
İngiliz Leydi evliyken neler yaşadığını açıkladı. Bütün bunlar Leydi'nin başına geliyorsa sıradan insana neler olmaz... Magazin
İngiliz Leydi evliyken neler yaşadığını açıkladı. Bütün bunlar Leydi'nin başına geliyorsa sıradan insana neler olmaz...
İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu Gündem
İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu