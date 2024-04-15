Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
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