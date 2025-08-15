4 saatte 500 bin TL toplandı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
4 saatte 500 bin TL toplandı

Aydınspor, yeni sezonda mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkını son anda kurtardı. Lige katılım bedeli olan 500 bin TL, siyah beyazlı taraftarların öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında yalnızca 4 saat içinde toplandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Aydınspor, 15 Ağustos 2025 saat 17.00'ye kadar gerekli ödemeyi yapamazsa, sahada kazandığı başarıya rağmen bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu kritik günde, Aydın'ın dört bir yanından gelen destekle kulüp derin bir nefes aldı.

500 BİN TL TOPLANDI

Sosyal medya hesabı üzerinde yapılan duyuru ile Aydınspor için yardım kampanyası başlatıldı. Bir bağışçının 120 bin bir diğer bağışçının ise 100 bin TL yatırdığı yardımın ardından Taraftar Grubu Asi Kankalar'ın organize ettiği kampanyada 4 saat içinde hedefe ulaşılarak 500 bin TL'nin toplandığı belirtilerek artık paylaşılan iban numarasına para yatırılmaması istendi.

