4 saatte kanserli hücreleri yok ediyor. Test ettiler

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kızılcığın ise kanserli hücreleri yok ettiğini ortaya çıkması dikkat çekti.

4 SAAT İÇİNDE KANSERLİ HÜCRELERİN ÇOĞU YOK OLDU

Kızılcık; antioksidan, antienflamatuar, antibakteriyel ve bağışıklık artırıcı bitkisel özlerle doludur.

Özellikle kırmızı meyvelerde bulunan fitokimyasallar kansere neden olan moleküllerle savaşır.

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, araştırmacılar kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test ettiler ve 4 saat içinde kanserli hücrelerin çoğunun yok olduğunu gördüler.

KIZILCIK NEDİR?

Kızılcık, Kuzey Amerika bölgesinde bulunan yaprak dökmeyen bir çalının meyvesinden üretilmektedir. Kızılcık meyvesinin asidik bir yapısı bulunur. Bunun yanında idrar yolunda istenmeyen bakterilere müdahale edebilir ve idrar söktürücü görevi görür. Aynı zamanda ekşi bir tada sahiptir ve nadiren çiğ olarak tüketilir. Çoğunlukla da meyve suyu ya da kurutulmuş meyve şeklinde tüketilir. Karbonhidrat ve lif açısından zengin bir meyve olan kızılcık meyvesinin içerisinde yüzde 90 oranında su bulunur. Ayrıca E, K, C vitamini ve manganez gibi vitamin ve mineraller içerir.

KIZILCIĞIN FAYDALARI

-İdrar yolu enfeksiyonunu önler

-Kalp sağlığını destekler

-Mide kanserine karşı koruma sağlar

-Kızılcık bağışıklığı güçlendirir

-İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde diş ve diş eti sağlığı için oldukça yararlıdır.

-İltihap giderici özelliği vardır.

-Bünyesinde bulunan antioksidan maddeler sayesinde cildi güzelleştirirken yaşlanma etkilerinin en aza indirgenmesini sağlar.

-İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığına iyi gelir.

KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir. C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir.

Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edilir. Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir. Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.