10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın futbolunda taciz skandalı: Tarihi ceza aldılar

Kadın futbolunda taciz skandalı: Tarihi ceza aldılar

ABD kadın futbolunda yaşanan taciz skandalında cezalar belli oldu. 4 teknik adam ömür boyu spordan men edildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:14
Takip Et

4 teknik direktöre ömür boyu men: Kadın futbolunda tacize ağır ceza

Kadın futbolunda taciz skandalı: Tarihi ceza aldılar
+
Aa
-

ABD Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) sözlü ve fiziksel taciz gerekçesiyle teknik direktörler Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames ve Richie Burke'a spordan ömür boyu men cezası verildi.
NWSL'den yapılan açıklamada, konuya ilişkin açılan disiplin soruşturmasının ardından elde edilen kanıtlara göre, cezaların belirlendiği ifade edildi.


Buna göre, ligin eski teknik direktörlerinden Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville'i çalıştıran Christy Holly'ye spordan ömür boyu men cezası verildi.
ÖZÜR DİLEME KOŞULU
Utah Royals'ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham'ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı. İrlanda Cumhuriyeti'ni çalıştıran Vera Pauw, Farid Benstiti, James Clarkson, Amanda Cromwell, Sam Greene ve Aline Reis ise taciz suçu ile gözlem altında antrenmanı kabul etme ve özür dileme koşullarını yerine getirmeleri halinde yeniden ligde görev alabilecek.

100 BİN DOLAR CEZA

Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

Açıklamada, bu cezaların, lig geleceğinin sağlıklı devam edebilmesi adına çok önemli olduğu vurgulanarak, "Oyuncuların farklı sorunlarla boğuşmak zorunda kalmayacağı, yetenekleriyle sahada kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu yapısal değişime başlamak için lig ve kulüpler, anlamlı adımlar atıyor." ifadeleri kullanıldı.
İSTİFALAR GELMİŞTİ
Disiplin soruşturması, birçok oyuncunun sözlü ve fiziksel tacize uğradığı yönünde şikayette bulunmasının ardından başlatılmıştı.

Hakkında çıkan iddialar nedeniyle North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Riley, 2021'de görevinden alınmış, bazı maçlar ertelenmiş ve lig yöneticisi Lisa Baird istifa etmişti.
Soruşturma kapsamında 200'den fazla oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından ifadelerin yer aldığı rapor ise geçen yıl kamuoyuyla paylaşılmıştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
7
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿Yılın en kötü kelimesi açıklandı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Platonik aşık havai fişekle saldırdı
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan
﻿Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.