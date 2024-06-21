4 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Kaynak: İHA
4 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-44" operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1’i turuncu 2’si gri kategoride olan 4 teröristin 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaşın şehit edildiği olaylara karıştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beytüşşebap kırsalında “Bozdoğan-44” operasyonu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen turuncu kategoride yer alan Brüsk kod adlı Basri Cin, gri kategoride yer alan Rüstem kod adlı Sefer Temel ve yine aynı kategoride Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala ile Dilsöz Rojhilat kod adlı teröristlerin; 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaşın şehit edildiği, 3 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları tespit edildi.

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