4 Türk şirketi en büyük 100 silah satıcısı şirket listesine girdi

Foreks Haber'de yer alan bilgilere göre, en çok silah satan ilk 100'de yer alan yedi Orta Doğu merkezli şirketin tamamı önemli bir büyüme kaydettiğinden, Orta Doğu 2022 yılında silah gelirlerinde en büyük yüzdelik artışı gösteren bölge oldu.

4 TÜRK ŞİRKETİ: ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ VE ROKETSAN

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayi şirketini açıkladı. Listede dört Türk şirketi yer alıyor. 60'ıncı sırada ASELSAN, 76'ncı sırada Baykar, 82'nci sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve 100'üncü sıra da da Roketsan yer alıyor.

DÖRT TÜRK ŞİRKETİNİN TOPLAM SİLAH GELİRİ 5,5 MİLYAR DOLAR

SIPRI'nın verilerine göre, toplam 17,9 milyar dolarlık silah gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 11'lik bir artışa işaret ediyor. Dört Türk şirketinin toplam silah gelirleri 2021 yılına kıyasla yüzde 22 artışla 5,5 milyar dolara (Yaklaşık 144 milyar 708 milyon 500 bin TL) ulaştı. Sıralamadaki üç İsrail şirketinin toplam silah gelirleri 2022'de 12,4 milyar dolara ulaşarak 2021'e kıyasla yüzde 6,5 artış gösterdi.

"TB-2 İHA ÜRETİCİSİ TÜRKİYE'DEN BAYKAR BUNA BİR ÖRNEK"

SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Dr. Diego Lopes da Silva, "Teknolojik açıdan daha az sofistike ürünlerde uzmanlaşan Orta Doğulu şirketler, artan talep karşısında üretimlerini daha hızlı artırabildiler. Bayraktar TB-2 insansız hava aracının üreticisi Türkiye'den Baykar buna bir örnektir" dedi. Baykar, silah gelirinin yüzde 94 oranında artmasının ardından ilk kez Top 100'e girdi ve bu, sıralamadaki şirketler arasında en hızlı büyüme oranı oldu.