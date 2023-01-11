11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

4 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 01:47
Takip Et

4 üniversiteye rektör atandı

4 üniversiteye rektör atandı
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
6
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
7
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber
﻿Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber
﻿Parkta yürürken yaralanan Alzheimer hastasından acı haber
﻿Soylu duyurdu: Şark hizmeti birleştirilebilecek
﻿Soylu duyurdu: Şark hizmeti birleştirilebilecek
﻿Soylu duyurdu: Şark hizmeti birleştirilebilecek
﻿200 bin liralık kablo çalmışlardı
﻿200 bin liralık kablo çalmışlardı
﻿200 bin liralık kablo çalmışlardı
﻿Tekirdağ’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
﻿Tekirdağ’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
﻿Tekirdağ’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.