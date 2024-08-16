4 yaşındaki çocuk sokakta oynarken kamyonetin altında kaldı

Kaynak: İHA
4 yaşındaki çocuk sokakta oynarken kamyonetin altında kaldı

Hatay’da 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu sokakta oynarken yoldan geçen kamyonun altında kaldı. Feci kaza kameraya yansıdı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kargo taşıyan kamyonet sokakta oynayan 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu’na çarptı. Kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta oynayan küçük çocuk köşeyi dönen kamyonetin altında kaldı. Kamyonet biraz ilerledikten sonra dururken arkasında ise küçük çocuğa müdahale etmek için koşanlar görüldü.

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