4 yaşındaki kız çocuğunun mucize kurtuluşu. 10 metreden düştü

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynadığı sırada, pencereye çıktı.

Bir süre pencerede bekleyen küçük çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü.

Vatandaşlar koşarak kız çocuğunu yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

Yabancı uyruklu kız çocuğunun park halindeki aracın üzerine düşmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, camdaki çocuğu fark eden mahalle sakinlerinin koşması; çocuğun önce aracın üzerine daha sonra da yola düşmesi ve yardıma koşan bir kişinin çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Pencereden yola düşen çocuk olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Çocuğun yardımına koşan Samet Ögel “Ben yan tarafta oturuyordum. Otelden müşteri çıkış yaptı. “Bebek bebek” diye seslendi. Koşa koşa oraya gittik. Üçüncü katta bebek iplerde asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik.

Araç sahibi aracı ileriye alacakken bebek düştü. Önce kafasını ikinci katın mermere vurdu. Daha sonra aracın üzerinden sekerek yere düştü. Ben can havliyle hemen bebeği kucağıma aldım. Beni herhalde babası sandı hemen sarıldı.

Hiç kucağımdan inmedi. Daha sonra polis, ambulans geldi. Anne ve babasına hiçbir şekilde ulaşamadık. Yabancı uyruklularmış” dedi.

Çocuğun Fas uyruklu olduğu ve ailesinin evde bulunmadığı öğrenildi.