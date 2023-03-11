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Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı

Eski manken Demet Şener, 4 yıl önce boşandığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yeniden mahkemelik oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 08:24
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4 yıl önce boşanmışlardı. Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
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Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı davranarak oğlu Ömer’in diş tedavisi ücretini karşılamadığı iddiasıyla 50 bin 342 lira 59 kuruşluk icra takibi başlattı.

İbrahim Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca, Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla ‘itirazın iptali’ istemiyle dava açtı. Davaya cevap veren Kutluay’ın avukatı Salim Baki iddiaları reddetti. Davanın ilk duruşmasında taraflar uzlaşmadı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Kaynak/Kelebek

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