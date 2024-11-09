4 yıldır aranıyordu Pendik’te yakalandı: Evinde 400 bin kişinin kimlik bilgileri çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 yıldır firari olan 23 yaşındaki O.A'yı İstanbul Pendik'te gözaltına aldı. Gözaltına alınan O. A'nın hakkında 'bilişim sistemleri', 'banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 99 bin 380 lira para cezası bulunduğu belirlendi.

118 AYRI ARAMA KARARI VAR

Şüpheli hakkında yine dolandırıcılık konusunda mahkemeler tarafından çıkarılan 118 ayrı aranma kararı bulunduğu ortaya çıkarken, şüphelinin genç yaşına rağmen 42 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Okan A.'nın Pendik'teki evinde yaptığı aramada bulduğu bilgisayarı incelemeye aldı. Bilgisayarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgisi ve telefon numarası bulundu. Bilgisayar geçmişe yönelik işlemlerin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleme altına alındı. Okan A. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.