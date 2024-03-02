4 yıllık emek bir gecede gitti: Gizlice girdikleri bahçedeki 900 badem ağacını kestiler

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde Takyeddin, Yüksel ve Sabahattin Dinler kardeşlere ait 40 dönümlük araziye gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi.
Araziye 4 yıl önce dikilen 900’e yakın badem ağacı bu kişilerce kesildi.
Dinler kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bahçede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
“1 MİLYONUN ÜZERİNDE KAZANÇ BEKLİYORDUK”
Olayın aydınlatılmasını isteyen Yüksel Dinler, “4 yıllık emeğimizi bir gecede bitirdiler. Zararımız büyük. Bu yıl 1 milyonun üzerinde kazanç bekliyorduk. Emeğimize acımadılar. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.