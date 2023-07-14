4 yıllık ilişkiden ilk paylaşım. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşk pozu verdi

Editör: Ersoy ÖZDEM

İki ünlü oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, uzun zamandır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. İkiliden şimdiye kadar konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti.

Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını alevlendirmişti.

Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları tarafından çekilen görüntü, günlerce konuşulmuştu.

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı.

Birbirlerine sarılır halde poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Furkan Andıç ise Aybüke Pusat'ın paylaşımını Instagram hikayesine gül koyarak paylaştı.