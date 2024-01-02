40 bin lira değerindeki altınlarını yanlışlıkla çöpe attılar

Kaynak: Haber Merkezi
40 bin lira değerindeki altınlarını yanlışlıkla çöpe attılar
Manisa’da, 40 bin lira değerindeki altınlarını yanlışlıkla sokaktaki çöp kutusuna attıklarını söyleyen bir aile, belediye ekiplerinden yardım istedi. Belediye ekipleri sayesinde altınlar bulundu.

Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde bir aile, yaklaşık 40 bin TL değerindeki altınlarını farketmeden çöp kutusuna attıklarını iletip Yunus Emre Belediyesi’nden yardım istedi. Belediye ekipleri çöpleri toplayan kamyonun yerini tespit edip aracın, belediye şantiyesine getirilmesini sağladı. Temizlik İşleri personeli tarafından yapılan aramada, altınlar bulup aileye teslim edildi.

Ercan Gündoğdu, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti ve şu ifadeleri kaydetti: "Bir anlık dalgınlık sonucu altınlarımızı çöpe atmıştık. Yunus Emre Belediyemiz hızlıca koordine olarak altınlarımıza kavuşmamıza yardımcı oldu."

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