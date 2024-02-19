40 bin TL kira verilen ev nasıl bir ev. Evinin içini gösterdi

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40 bin TL kira verilen ev nasıl bir ev. Evinin içini gösterdi
Clburak isimli bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İzmir’deki bir rezidansta 40 bin lira kirası olan evin görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Bayraklı’da Folkart Vega isimli bir rezidansta yaşayan ve çevirmen olduğunu söyleyen bir kadının evinin kapılarını açtı.

Clburak isimli bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 40 bin liralık dairenin içinin görüntüleri paylaşıldı.

Spor salonu, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanı olan sitede 3+1 dairenin kirasının 40 bin lira site aidatının ise 7 bin lira olduğu belirtiliyor.

Lüks dairenin manzarası göz kamaştırırken dairede yaşayan ve şirketi olduğunu söyleyen kadın kirası ise çevirmenlik yaptığını dile getiriyor.

İşte o rezidansın görüntüleri:

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