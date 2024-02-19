Evlere kira baskınları başladı. Maliyeciler her an kapınızda bitebilir

Maliye Bakanlığı devletten vergi kaçıran ev sahiplerini korkutacak bir çalışma başlattı. Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayı için açıklanacak olan 2023 yılı kira gelirlerine yönelik sıkı bir denetim başlattı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut kıyaslanarak, kiracı ve ev sahipliği yönünden analiz edildi.

2 MİLYON KONUT TESPİT EDİLDİ

Konutlarda oturan kişiler ile bu evlerin sahipleri karşılaştırılarak, mal sahiplerinin anne ve babası, çocukları ile kardeşlerinin oturdukları konutlar, kira gelirleri sebebiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilen konutlar düşülerek, yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Maliye Bakanlığı 2023 yılı kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasına engel olmak için sıkı bir çalışma başlatarak ev ev gezip adreslerde oturan kişileri kontrol etme kararı aldı. Maliye Bakanlığı kurumlardan alınan bilgileri analiz ederek, kira geliri elde edildiği halde gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişilere bu yöntemle ulaşılacak.

2 MİLYON EVE TEKER TEKER GİDİLECEK

Maliye Bakanlığı, 2 milyon eve teker teker giderek, kiralık olanları ve kimlerin oturduğunu tespit ederek kayıt altına alacak.

EVLERE RESMİ YAZI GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Söz konusu konutlarda oturan kişilere ilk resmi yazılar gitmeye başladı bile. Öte yandan kiracılardan kira sözleşmesi, hangi tarihten itibaren kiraladıkları, kira bedeli ve ödemeyi nasıl yaptıklarına dair bilgilerin verilmesi isteniyor.