40 katlı gökdelen inşaatında feci ölüm. Metrelerce yükseklikten düştü

Maslak’ta 40 katlı gökdelen inşaatında 7. kattan asansör boşluğuna düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

40 katlı gökdelen inşaatında feci ölüm. Metrelerce yükseklikten düştü

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.30 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

40 katlı gökdelen inşaatında temizlik işçisi olarak çalışan Sezer Aydoğan (31), 7. katta çalışmaya başladı. Asansör boşluğuna yaklaşan genç işçi, bir anda dengesini kaybetti.

Metrelerce yükseklikten boşluğa düşen genç zemine çakılarak feci şekilde can verdi. Olayın ardından gencin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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(Kaynak: İHA)

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