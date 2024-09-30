40 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaynak: İHA
40 metrelik uçuruma yuvarlandı

Gümüşhane'de geri manevra yapan pikabın 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı görüldü. Kazada 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gümüşhane'de geri manevra yapan pikap 40 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Kent Ormanı yolunda dar virajda geri manevra yapan 29 AD 445 plakalı pikapın sürücüsü Yaşar Şahin aracın kontrolünü kaybedince pikap 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pikabın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Yavuz, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Ankara’da kapalı kapılar ardında AKP-CHP pazarlığı
Ankara’da kapalı kapılar ardında AKP-CHP pazarlığı
Gazze’de can kaybı 41 bin 615’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 41 bin 615’e yükseldi
Konya'da obruk kabusu! Şehir merkezine yaklaşıyor
Konya'da obruk kabusu! Şehir merkezine yaklaşıyor
TCMB'nin depo alım ihalesinde dev teklif
TCMB'nin depo alım ihalesinde dev teklif
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle gördü: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle gördü: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!