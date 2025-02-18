40 yaş üstü kadınlar için ciddi bir sağlık tehdidi: Tedavi edilmezse öldürebilir

Safra kesesi taşları, safra kesesinde oluşan katılaşmış safra parçacıkları. Bu taşlar, safra kesesindeki safra yoğunlaşmasına ve kristalleşmesine neden olur.

Genellikle kolesterol, bilirubin ve safra tuzlarının birikmesiyle meydana gelir.

Safra kesesi taşları, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda daha sık görülür ve genetik faktörler, yaşam tarzı ve diyabet gibi durumlar bu riski artırabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Veysel Umman, safra taşlarının zamanında tedavi edilmemesi durumunda iltihap, sarılık ve pankreas iltihabı gibi riskler taşıdığını vurguladı.

Dr. Umman, safra kesesi taşlarının oluşum mekanizmasını açıklarken, karaciğerin safra üretimi ve safra kesesindeki safra depolamanın önemini belirtti.

Ayrıca, safra kesesi taşlarının belirti vermeden uzun süre kalabileceğini ve kronik iltihaplanma veya polip oluşumuna yol açabileceğini ifade etti.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE ÖNLEMLER

Safra kesesi taşlarının tedavisinde, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Safra asidi ilaçları, küçük taşların erimesine yardımcı olabilir. Ancak, büyük taşlar veya belirtiler olan durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Dr. Umman, vakit varken kontrollü bir cerrahi planlama, acil ameliyat ihtiyacından çok daha güvenli ve düşük riskli.

40 yaş üstü kadınlarda safra kesesi taşlarının tedavi edilmesi, ciddi sağlık sorunlarına engel olabilir.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu durumun önemini vurguluyor ve zamanında tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Kadınlar için sağlıklı bir yaşam tarzı ve düzenli tıbbi kontrol, bu riski azaltmada etkili olabilir.