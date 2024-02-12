40 yaşında merdiven çıkamıyordu 83 yaşında yarışlara katılıyor. 7 sırrını anlattı uygulayan gençleşiyor

Kaynak: Ekonomist
40 yaşında merdiven çıkamıyordu 83 yaşında yarışlara katılıyor. 7 sırrını anlattı uygulayan gençleşiyor
40 yaşında merdiven çıkamayan ünlü beyin cerrahı Joseph Maroon, 83 yaşında yarışlara katılan bir sporcu oldu. 4 temel diyet kuralını ve 3 tavsiyeyi hayatına uygulayarak gençleştiğini söyledi.

Ekonomist'in haberine göre Joseph Maroon, 40 yaşındayken sağlığına dikkat etmeyen, fast food yiyen ve egzersiz yapmayan biriydi. Aynı yıl babasını kaybedince depresyona girdi. Bir arkadaşı ona koşmayı tavsiye edince hayatı değişti.

Maroon, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya başladı. 53 yaşında ilk Ironman Triatlonu’na katıldı ve bugüne kadar sekiz kez bitirdi. 2022’de Ulusal Yaşlılar Oyunları triatlonunda kendi yaş grubunda ikinci oldu.

Ünlü cerrahın uyguladığı 4 diyet kuralı ve 3 tavsiye şunlar:

1- Akdeniz tipi diyet. Bitki bazlı besleniyor ve meyve, sebze, tam tahıl, fasulye, bakliyat ve zeytinyağı gibi sağlıklı gıdalar tüketiyor. Ara sıra yağlı balık ve kırmızı et de yiyor.

2- Ultra işlenmiş gıdalardan uzak duruyor

3- Trans yağlardan kaçınıyor

4- Şeker tüketimini azaltıyor.

ALTIN GİBİ DEĞERLİ 3 ÖNERİ

Beyin cerrahı, kendisi gibi fit olmak isteyenlere de 3 öneride bulunuyor:

1- Spora yürüyerek başlayın Maroon, “Triatlona başlamak zorunda değilsiniz. Yürüyerek başlayın” diyor.

2- Direnç egzersizi. Maroon, insanlara aerobik aktivitelerin yanında direnç egzersizi ve esneklik hareketleri yapmalarını da tavsiye ediyor.

3-Hayatınızda dengeyi sağlayın. İş ve aile arasında bir denge kurmak Maroon için çok önemli.

Maroon “Her şeyi işim için nasıl feda ettiğimi anlamamıştım. Tek yönlüydüm” diyor. Maroon uzun süredir işi, ailesi, sosyal hayatı, egzersizi ve manevi değerleri arasında bir denge kurduğunu; sağlığını en iyi şekilde ayarladığını söylüyor.

DENGE ÇOK ÖNEMLİ

Ona göre “Dengesizlik” stres yaratır ve bu da vücudu savaş ya da kaç durumuna sokar. Bu durum kronikleşirse sağlık problemlerine yol açar.

Maroon, “İşinizi, ailenizi, maneviyatınızı ve fiziksel yaşamınızı dengelerseniz, uzun süre yüksek performans gösterebileceğinize inanıyorum” diyor.

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