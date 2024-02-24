Gençleştirme ameliyatı sonrası gerçekten gençleşti. Herkes bu estetik cerrahını konuşuyor

Bir estetik cerrahın yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medyada çok ilgi gördü.

Amerikalı cerrahın ismi açıklanmayan hastaya uyguladığı operasyonun sonuçlarının şaşırtıcı olması dikkatlerden kaçmadı.

Hastanın ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı ve çok beğenildi.

Operasyonun başarısını gören kullanıcılar hastanın yeni halini tanımakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bana da yapın ama yüzüme değil ruhuma” diye yazdı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika. Oğlu sanmıştım” dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da, “Seda Sayan duymasın yoksa kıskançlıktan çatlar” diye espri yaptı.