40 yeni noterlik kuruldu. İşte yeni noterlik kurulan il ve ilçeler

Kaynak: AA
40 yeni noterlik kuruldu. İşte yeni noterlik kurulan il ve ilçeler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurulduğunu duyurdu. şte yeni noterlik kurulan il ve ilçeler…

Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde etkin bir görev üstlenen noterliklerimizin sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 eni noterlik kurduk. Böylece; 2002 yılında1231 olan noterlik sayısını kurduğumuz yeni noterliklerle birlikte 2385 çıkardık. Yeni noterliklerimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.

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NOTERLİK KURULAN İL VE İLÇELER

Bakan Tunç'un imzasıyla il ve ilçelerde yeni kurulan noterlikler şu şekilde:

"İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3'er, Çorum, Adıyaman, Aydın'ın Germencik ilçesi ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 2'şer, Elazığ, Kütahya, Aydın'ın Efeler ve Çine ilçeleri, İzmir'in Selçuk ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Erzurum'un Aziziye ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Konya'nın Çumra ilçesi, Denizli'nin Acıpayam ilçesi, Kütahya'nın Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de birer noterlik kuruldu."

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