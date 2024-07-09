40 yıl beşli çeteye biz niye para ödeyeceğiz? Can alıcı cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
40 yıl beşli çeteye biz niye para ödeyeceğiz? Can alıcı cevap

Sokak röportajı yapan bir vatandaş yap işlet devret sistemiyle yandaşlarının zengin edilmesine isyan etti.Vatandaş, "Neden benim çoluğum çocuğum 40 sene senin yandaşlarına para ödeyecek, sen devlet olarak bir köprü yapamadın mı? 1973 senesinde Boğaziçi köprüsü yap işlet devretle mi yapıldı? Devlet yaptı. Sen şimdi yapamıyorsun köprü." sözleriyle yandaşları zengin etmek için halkın geleceğini hiçe sayan hükümete seslendi.

Yüksek enflasyon ve ardı arkası kesilmeyen zamlar vatandaşları bezdirmiş durumda. Bu durum sokak röportajlarına sık sık yansıyor. Sokak röportajına katılan bir vatandaş da yap işlet devret sistemiyle halkın geleceğinin de ipotek altına alındığını söyleyerek bu duruma adeta isyan etti.

"NEDEN BENİM ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM 40 SENE SENİN YANDAŞLARINA PARA ÖDEYECEK?"

Hükümetin yandaşlarını zengin etmek için uygulamaya koyduğu, normal maliyetinden çok daha fazla bir maliyetle yapılan ve bu yüksek maliyeti vatandaşa kitlediği sisteme bir vatandaş isyan etti.

1973 senesinde yapılan Boğaziçi Köprüsü yap işlet devretle mi yapıldı diye soran vatandaş; "Neden benim çoluğum çocuğum 40 sene senin yandaşlarına para ödeyecek, sen devlet olarak bir köprü yapamadın mı? 1973 senesinde Boğaziçi köprüsü yap işlet devretle mi yapıldı? Devlet yaptı. Sen şimdi yapamıyorsun köprü." ifadelerini kullandı.

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