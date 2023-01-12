Hangi üniversitede kaç yılda 6 binin üzerinde nakil gerçekleştirildi?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında 2022 yılında gerçekleştirilen organ nakilleri ile ilgili yıl sonu değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'de ve dünyada nadir olan ve domino nakil yöntemi ile yapılan operasyon hakkında da açıklamalarda bulundu.

PROF. ÖZKAN: SÜPER KAHRAMANLAR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Prof. Dr. Özkan 2022 yılında öncülük ettikleri multiorgan ve kompozit doku nakilleri ile günümüzde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldıklarını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 2022 yılında 23'ü kadavradan 214 böbrek, 11'ü kadavradan 54 karaciğer ve 4 kalp nakli gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkan, “Ayrıca hastanemizde ve dünyada nadir olan ve domino etkisi ile yılbaşı gecesi organları bağışlanan Zeynep Fidan'ın bağışlanan organları 7 kişiye can oldu. Karaciğeri 11 yaşındaki Furkan Geve hayata tutundu. Furkan'ın karaciğeri ile de 61 yaşındaki Mehmet Talas sağlığına kavuştu. İkinci rahim nakli anne oldu. Bu yılı hareketli bitirdik” şeklinde konuştu. Özkan, yapılan organ nakilleri ile ilgili olarak, “süper kahramanlar dünyayı değiştirir ve burada da başkalarının dünyasını değiştiren süper kahramanları görüyorsunuz” diye konuştu.