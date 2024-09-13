Yine telefon dolandırıcılığı... "Polisim" dedi 400 bin lira dolandırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir vatandaşın 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Aile, 2 yıllık birikimlerini götüren şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 53 yaşındaki M.Y.'yi rehberinde kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonda kendisini "Rıdvan Komiser" olarak tanıtan şahıs, M.Y.'nin kimlik bilgilerini telefonda söyleyerek kendisinin polis olduğuna inandırdı.

PARMAK İZİ ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Telefondaki şahıs, "Sizin adınıza para kaçakçılığı yapıyorlar. Bu konuşmalarımızı kimseye söylemeyin" dedikten sonra, evde para veya altın olup olmadığını sordu. Telefondaki şahsın polis olduğuna inanan kadın, evde yaklaşık 400 bin TL değerinde altın olduğunu anlattı.

Telefondaki şahıs, kaçakçılık yapanları yakalamak için operasyon yapacaklarını, evdeki altınları kendilerine getirmelerini, altınlarda parmak izi araştırması yapacaklarını söyledi.

ALTINLAR GERİ VERİLECEK

Ertesi gün kendilerini "Rıdvan Komiser" ve "Mustafa Komiser" diye tanıtan 2 şahıs, M.Y.'nin çalıştığı yere geldi. O esnada 10 aylık torunu yanında olan M.Y., torunu ile birlikte şahısların çağırdığı otomobile binerek evine gitti. Evden altınları alan kadın, aynı otomobille şahısların yanına döndü.

Altınları laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip M.Y.'den alan 2 şahıs, ertesi gün incelemenin tamamlanacağını ve altınları geri vereceklerini ifade ettiler.

Ertesi gün şahıslara mesaj atan M.Y., bir süre sonra telefonla aradı. Birçok kez aramasına rağmen geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Küçük oğlunun nişanı için biriktirdikleri altınların alıp götürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan M.Y. ve ailesi faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.