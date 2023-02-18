İşte ABD'nin güvenlik korkusu. 400 bin dolarlık füze ile bakın kaç dolarlık balon vuruldu

Amerika üzerinde dolaşan Çin balonu ülkenin hava kuvvetlerini harekete geçirdi. Uçaklar kalktı, füzeler havaya kaldırıldı. Biden emir vermesinin ardından Çin balonu vurdu. İşte bu olandan sonra iki balon daha ABD semalarında tespit edildi.

O balonlar da uçaklardan atılan füzelerle vuruldu. Üçüncü balonun, bir balon kulübünce sahiplendi ve Amerika Kamuoyunda tartışma başladı. İddiaya göre 143 Milyon dolar değerindeki F-22 Raptor'dan atılan Sidewinder füzesinin değeri ise tam 400 bin dolar. Bugünkü kura göre 7 Milyon 544 Bin lira..İşte o füzeyle vurulan balonun fiyatına gelince; sadece 12 dolar...

12 Şubat'ta bir ABD F-22'si Kanada Başkanı Justin Trudeau'nun ABD Başkanı Biden ile koordinasyon içinde emir vermesinin ardından Kanada'nın Yukon eyaleti üzerinde uçan bir "tanımlanamayan nesneyi" düşürdü.

Daily Mail'in haberine göre yaklaşık dört ay önce balonlarını fırlattılar ve Alaska'da süzülürken izliyorlardı. 11 Şubat'ta balonla teması kaybettiler. Bu tarih bir ABD F-22'sinin Kanada üzerinde bir tanımlanmayan cismi vurduğu güne denk geliyor.

Kulübün bir üyesi, "Üzerine yük takılı gümüş bir nesne olduğunu duyduğumda, bunun bizim balonlarımızdan biri olabiliceğini düşündüm" diyor.Grup, bir FBI yetkilisinin kendileriyle konuşmak için geldiğini söyledi. FBI yorum yapmadı.

Perşembe günü bir Illinoisli bir amatör balon kulübü, 12 dolarlık balonlarının bölgede olduğunu ve irtibatın kesildiğini söyledi.

Cuma günü ise kulübün bir üyesi FBI'ın kendileriyle temas halinde olduğunu ve düşürülenin kendi balonları olabileceğine inandıklarını aktardı.

NIBBB adlı amatör balon kulübü 10 kişilik bir grup tarafından iki yıl önce kurulmuş.

FBI yorum yapmadı ama Amerikalılar, "400 bin dolarlık füze ile 12 dolarlık balonu vurdular" ifadeleriyle bu olayı gündeme taşıdı