18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşte ABD'nin güvenlik korkusu. 400 bin dolarlık füze ile bakın kaç dolarlık balon vuruldu

İşte ABD'nin güvenlik korkusu. 400 bin dolarlık füze ile bakın kaç dolarlık balon vuruldu

Uçak F-22 Raptor...Değeri 143 milyon dolar...Üzerindeki bir füze tam 400 bin dolar ediyor. Amerika üzerinde vurulan Çin balonunun ardından üçüncü tanınlanamayan balon vuruldu. O balona, bir balon kulubü sahip çıktı. Kendilerinin olduğunu ifade etti. 400 bin dolarlık füzeyle vurulan balonun fiyatını duyunca inanamayacaksınız

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:58
Takip Et

400 bin dolarlık füze ile bakın kaç dolarlık balon vuruldu. İşte ABD'nin güvenlik korkusu

İşte ABD'nin güvenlik korkusu. 400 bin dolarlık füze ile bakın kaç dolarlık balon vuruldu
+
Aa
-

Amerika üzerinde dolaşan Çin balonu ülkenin hava kuvvetlerini harekete geçirdi. Uçaklar kalktı, füzeler havaya kaldırıldı. Biden emir vermesinin ardından Çin balonu vurdu. İşte bu olandan sonra iki balon daha ABD semalarında tespit edildi. 

O balonlar da uçaklardan atılan füzelerle vuruldu. Üçüncü balonun, bir balon kulübünce sahiplendi ve Amerika Kamuoyunda tartışma başladı. İddiaya göre 143 Milyon dolar değerindeki F-22 Raptor'dan atılan Sidewinder füzesinin değeri ise tam 400 bin dolar. Bugünkü kura göre 7 Milyon 544 Bin lira..İşte o füzeyle vurulan balonun fiyatına gelince; sadece 12 dolar...

12 Şubat'ta bir ABD F-22'si Kanada Başkanı Justin Trudeau'nun ABD Başkanı Biden ile koordinasyon içinde emir vermesinin ardından Kanada'nın Yukon eyaleti üzerinde uçan bir "tanımlanamayan nesneyi" düşürdü.

Daily Mail'in haberine göre yaklaşık dört ay önce balonlarını fırlattılar ve Alaska'da süzülürken izliyorlardı. 11 Şubat'ta balonla teması kaybettiler. Bu tarih bir ABD F-22'sinin Kanada üzerinde bir tanımlanmayan cismi vurduğu güne denk geliyor.

Kulübün bir üyesi, "Üzerine yük takılı gümüş bir nesne olduğunu duyduğumda, bunun bizim balonlarımızdan biri olabiliceğini düşündüm" diyor.Grup, bir FBI yetkilisinin kendileriyle konuşmak için geldiğini söyledi. FBI yorum yapmadı.

Perşembe günü bir Illinoisli bir amatör balon kulübü, 12 dolarlık balonlarının bölgede olduğunu ve irtibatın kesildiğini söyledi.

Cuma günü ise kulübün bir üyesi FBI'ın kendileriyle temas halinde olduğunu ve düşürülenin kendi balonları olabileceğine inandıklarını aktardı.

NIBBB adlı amatör balon kulübü 10 kişilik bir grup tarafından iki yıl önce kurulmuş. 

FBI yorum yapmadı ama Amerikalılar,  "400 bin dolarlık füze ile 12 dolarlık balonu vurdular" ifadeleriyle bu olayı gündeme taşıdı

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
4
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
5
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
6
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
7
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Volkan Demirel'den Atsu için yürekleri parçalayan cümleler
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.