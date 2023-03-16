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400 yıl hapis cezası aldı, 34 yıl tutuklu kaldı: Suçsuz olduğu ortaya çıktı

ABD’de 34 yıl önce silahlı soygundan suçlu bulunan ve 400 yıl hapis cezasına çarptırılan Sidney Holmes’un suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:15
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400 yıl hapis cezası aldı, 34 yıl tutuklu kaldı. Sidney Holmes’un masum olduğu ortaya çıktı

400 yıl hapis cezası aldı, 34 yıl tutuklu kaldı: Suçsuz olduğu ortaya çıktı
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ABD'de hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Yıllarca masum olduğunu söylemesine rağmen kimseyi inandıramayan 57 yaşındaki Sidney Holmes’un dosyasını tekrar inceleyen yetkililer, 34 yıl boyunca parmaklıklar arkasında tutulan adamın masum olduğunu tespit etti.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakınlarıyla hasret gideren ve medyaya konuşan Holmes, “Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum” dedi.

Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.

1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

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