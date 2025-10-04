41 liralık içki 41 can aldı

Rusya’nın Leningrad bölgesinde sahte alkol tüketimi nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti. Düşük alım gücü, insanları uygun fiyatlı ancak ölümcül kaçak içkilere yöneltiyor. Rus haber ajansı TASS’a göre, 1 dolar (41 lira 69 kuruş) karşılığında satılan sahte alkol, zehirlenme vakalarına yol açtı.

Bölgede yapılan denetimlerde 5 kaçak alkol deposu tespit edildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 78 yaşındaki Nikolai Boytsov ve 60 yaşındaki Olga Stepanova da tutuklandı. Yetkililer, Boytsov’un evinde boş cam şişeler ve plastik kutular buldu.

İddialara göre Stepanova, Boytsov’a kaçak içki temin ediyor, o da bu içkileri ucuza satıyordu. Polis, sahte alkolün metanol içerdiğini ve bu maddenin ölümlere neden olduğunu belirtiyor. Rusya’da sahte alkol sorunu, ekonomik zorluklar nedeniyle artıyor. Yetkililer, halkı kaçak içkilerden uzak durmaları konusunda uyardı.