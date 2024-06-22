41 yaşındaki Pepe Türkiye ile Portekiz farkını açıkladı

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41 yaşındaki Pepe Türkiye ile Portekiz farkını açıkladı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Pepe, Türkiye galibiyeti sonrası çarpıcı bir tespitte bulundu.

Portekiz'e 3-1'lik skorla mağlup olan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yenilgiyle tanıştı. Karşılaşmada Portekiz adına başarılı performansıyla göz dolduran isimlerin başında 41 yaşındaki Pepe geliyordu.

Ay-Yıldızlı ekibimizin hücum oyuncularına adeta adım attırmayan Pepe, karşılaşma sonunda çarpıcı sözler sarf etti. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe, "Çek Cumhuriyeti'ne karşı harika bir oyun oynadık, o golü yedik ama takım ne yapacağını biliyordu. Bugünse Türkiye çok duygusal bir takım, tutkuyla oynuyorlar. Biz olgun bir takımız. İlk yarıda Leao'yu birçok kez bire birde bulduk ve ilk gol o şekilde geldi." diye konuştu.

Türk taraftarlar hakkında da konuşan Pepe, "Harika bir atmosferdi, çok sayıda Türk vardı. Ama taraftarlarımızın desteğini de belirtmeden geçemeyeceğim. Sayıları azdı ama fark edilmelerini sağladılar. Onlara teşekkür etmek istedim" dedi.

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