43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

Kilit kavşak olarak bilinen ve 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda bulunan Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde, otobüslerin takograf cihazları, sürücü belgeleri ve araç evrakları titizlikle incelendi. Ekipler ayrıca sürücülerin yasal dinlenme sürelerine uyup uymadıklarını, araçların teknik yeterliliklerini ve lastiklerin durumunu kontrol etti.

Denetimler sırasında bir yolcu otobüsünün arka lastiklerinin yıpranmış olduğu tespit edildi ve bu nedenle sürücü S.D. ile firmaya para cezası kesildi. Denetimlerin ardından bazı şoförler de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ankara-Van seferini gerçekleştiren otobüs şoförü Mahmut Çele, denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Bizler sevgi, özlem, hasret ve emanet taşıyoruz. En iyi örnek insan biz olmalıyız. Jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Denetlemelerin olması bizler açısından olumlu, çünkü güvenliğimiz için önemli" dedi.

Ankara-Kırşehir hattında çalışan şoför Yücel Armağan ise uykusuzluk ve yorgunluğun sektörün en kötü tarafı olduğunu belirterek, "Gece gündüz yoldasın, ne kadar dinleniyor olsan da otobüste dinlenilmiyor. İnsanlar dikkat edecek, bu işler aceleye gelmiyor. Ama yolcular bazen çok sabırsız oluyor. Bu sefer kaptanlar panik oluyor. Biraz sakin olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ankara-Tokat arasında sefer yapan otobüs şoförü Abdullah Karagöz, denetimlerin güvenlik açısından gerekli olduğunu vurguladı ve "Bu sene denetimler daha sıkı. Kontrol noktalarında sürekli durmak zorunda kalıyoruz, bu da her yere bir saat gecikmeli ulaşmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.