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43 ilin geçiş güzergahında sis etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi kısaldı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 03:02
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43 ilin geçiş güzergahında sis etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

43 ilin geçiş güzergahında sis etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da sis etkili oldu. Sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte iki gündür görülen sisin öğlen saatlerine kadar etkisini yitireceği bekleniyor. (İHA)

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