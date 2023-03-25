Seren Serengil o kareyi ilk kez paylaştı. 43 kiloya düşmüştü

Fazla kiloları nedeniyle geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, büyük sağlık sorunları yaşamış ve ölümden dönmüştü.

Zor günleri geride bırakan Serengil, o günlere ait bir karesini Instagram hesabında paylaşarak sevgilisi Mustafa Tohma'ya seslendi.

7,7'lik Kahramanmaraş depreminde annesini kaybeden Tohma'ya "Şimdi yaraları sarma sırası bende" diyerek destek veren Serengil'in satırları okuyanları duygulandırdı. Ünlü sunucu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeminler önemli... (Bu fotoğraf o çok kötü olduğum ölümden döndüğüm günlerden) İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar... Hepimizin önce edip sonra unuttuğu yeminler... Biz hastalıkta sağlıkta iyi günde hep kenetlendik Tohma'yla... 1.5 yıl bıkmadan yorulmadan baktı bana. Başımda hüngür hüngür ağladı. 43 kiloya düştüğümde... Bugün kötü gün...

Kayıplarımız imtihanımız var. Yine kenetleniyoruz. Bunu nasip eden Allah'a şükürler olsun... Şimdi sıra bende Tohma... Şimdi yaraları sarma sırası bende."

