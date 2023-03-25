25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Seren Serengil o kareyi ilk kez paylaştı. 43 kiloya düşmüştü

Seren Serengil o kareyi ilk kez paylaştı. 43 kiloya düşmüştü

Fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olan ve uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil, ameliyatında yapılan bir yanlışlık sonrası 43.5 kiloya kadar düşmüştü. Kilo vermek uğruna ölümden dönen Serengil, o günlerden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:10
Takip Et

43 kiloya düşmüştü! Seren Serengil o kareyi ilk kez yayınladı

Seren Serengil o kareyi ilk kez paylaştı. 43 kiloya düşmüştü
+
Aa
-

Fazla kiloları nedeniyle geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, büyük sağlık sorunları yaşamış ve ölümden dönmüştü.

Zor günleri geride bırakan Serengil, o günlere ait bir karesini Instagram hesabında paylaşarak sevgilisi Mustafa Tohma'ya seslendi.

7,7'lik Kahramanmaraş depreminde annesini kaybeden Tohma'ya "Şimdi yaraları sarma sırası bende" diyerek destek veren Serengil'in satırları okuyanları duygulandırdı. Ünlü sunucu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeminler önemli... (Bu fotoğraf o çok kötü olduğum ölümden döndüğüm günlerden) İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar... Hepimizin önce edip sonra unuttuğu yeminler... Biz hastalıkta sağlıkta iyi günde hep kenetlendik Tohma'yla... 1.5 yıl bıkmadan yorulmadan baktı bana. Başımda hüngür hüngür ağladı. 43 kiloya düştüğümde... Bugün kötü gün...
Kayıplarımız imtihanımız var. Yine kenetleniyoruz. Bunu nasip eden Allah'a şükürler olsun... Şimdi sıra bende Tohma... Şimdi yaraları sarma sırası bende."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
5
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor
﻿Bulgar sınırında yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı
﻿Bulgar sınırında yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı
﻿Bulgar sınırında yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı
﻿Şakir Özkayımoğlu: Saha şartları 1.Lig için uygun değildi
﻿Şakir Özkayımoğlu: Saha şartları 1.Lig için uygun değildi
﻿Şakir Özkayımoğlu: Saha şartları 1.Lig için uygun değildi
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Rüyada Amerika’da olduğunu görmek ne demek? Rüyada Amerika’da olmak neye işaret?
﻿Rüyada Amerika’da olduğunu görmek ne demek? Rüyada Amerika’da olmak neye işaret?
﻿Rüyada Amerika’da olduğunu görmek ne demek? Rüyada Amerika’da olmak neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.