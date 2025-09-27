43 öğrenciden 11 yıldır haber yok. Olaylar çıktı

Meksika’nın başkenti Meksiko’da, 11 yıl önce kaybolan 43 Ayotzinapa öğrencisini anmak için on binlerce kişi sokaklara döküldü. 2014’te Guerrero eyaletinde yaşanan ve uluslararası çapta yankı uyandıran olayda, öğretmen yetiştirme okulunda okuyan 43 öğrenci, Iguala kentinde bir otobüsle seyahat ederken kaybolmuştu.

Resmi açıklamalarda öğrencilerin bir çete tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü iddia edilse de, cesetler bulunamadı ve olay hâlâ aydınlatılmadı. Aileler, adalet taleplerini yineleyerek hükümetten somut yanıt beklediklerini dile getirdi.

Meksiko’daki yürüyüşe öğrencilerin aileleri öncülük etti. Göstericiler, hükümetin olayı örtbas ettiğini savunan pankartlar taşıdı. Yürüyüşün sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise molotofkokteyli, taş, havai fişek ve şişe fırlatarak saldırdı. Polis, kalkanlarla savunma pozisyonu aldı ve çatışma büyümeden kontrol altına alındı.