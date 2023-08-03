43 saniye drift atmıştı. 24 bin 406 lira ceza ödeyecek

Konya’da trafiğe açık caddede drift attan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 24 bin 406 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

KAYNAK: İHA
43 saniye drift atmıştı. 24 bin 406 lira ceza ödeyecek

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Sarı Hoca Caddesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle trafik akışının olduğu cadde üzerinde bulunan ada etrafında yaklaşık 43 saniye drift attığı, daha sonra ayrıldığı görülüyor. Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis, drift atan otomobili kullanan sürücünün 23 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi. Otomobil, polis ekipleri tarafından Karatay ilçesinde yakalanarak durduruldu.

Polisin durdurduğu sürücü H.Y.'ye 'Drift Yapmak’ suçundan 24 bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay el konuldu. Drift yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

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