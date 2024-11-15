43 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! İhanetin faturası 5 daire, 2 araç oldu

Avşar Film’in sahibi, ünlü yapımcı Şükrü Avşar ve Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği, 10 dakikalık bir duruşmayla bitti.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verirken, Şükrü Avşar tarafından Hüsniye Avşar’a 5 daire ve 2 araba verilmesi yönünde mutabakat sağlandığı öğrenildi.

“KADINLIK ONURUM ZEDELENDİ”

Hüsniye Avşar, geçen yıl açtığı davada, eşi Şükrü Avşar’ın kendisini defalarca aldattığını ve kadınlık onurunu zedelediğini söyleyerek boşanma davası açmıştı.

Eşinin kendi kazancından aldığı parayla iş kurduğunu kazandığı tüm serveti ise, sevgililerine harcadığını ileri sürerek Hüsniye Avşar, ‘Avşar Film’ şirketine de tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme, Şükrü Avşar’ın Hüsniye Avşar’a geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar vermişti.

DURUŞMA GİZLİLİK KARARI ALTINDA YÜRÜTÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizlilik kararı altında yapılan duruşmada Hüsniye Avşar, nafaka istemediğini, Şükrü Avşar ile arasında olan 5 ev ve 2 araba mutabakatını kabul etti.

ŞÜKRÜ AVŞAR KİMDİR?

Zalim İstanbul, Karagül, Yer Gök Aşk gibi projelerin yapımlarını üstlenen Şükrü Avşar, Şükrü Avşar’ın kim olduğu oldukça merak ediliyor.

Sivas doğumlu olan Şükrü Avşar, Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletti. 1984 yılında Avşar Film'i kurdu. Birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti. Bunlar arasında Miss Daisy'nin Şoförü, Misisipi Ynıyor, Kurtlarla Dans, Kill Bill 1 ve 2 de yer alıyor. 1999 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan " Salkım Hanım'ın Taneleri " adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi.

YAPIMLARI

Zalim İstanbul (2019)

Sevimli Tehlikeli 2 (2016)

Barbaros (2016)

Mazlum Kuzey -(2015)

Sevimli Tehlikeli -(2015)

Kahpe Bizans 2 (2015)

Pişt (2015)

Not Defteri - (2014)

Karagül - 3.Sezon - (2014)

Yer Gök Aşk - sezon 3 - (2013)

Karagül (2013)

Su ve Ateş (2013)

Karagül Sezon 2 (2013)

Kedi Özledi (2013)