43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi

Düzenleme: Kaynak: Artı49
43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi

Alman lüks otomobil üreticisi Isdera, 43 yıl sonra iflas etti. Porsche kökenli Eberhard Schulz’un kurduğu şirket, 620 beygirlik Mercedes motorlu araçlarıyla tanınıyordu. Her bir araç 400 bin Euro'ya (17 milyon TL) mal oluyordu.

Alman lüks otomobil markası Isdera, 43 yıllık serüvenine son verdi. Saarbrücken Bölge Mahkemesi’ne yapılan iflas başvurusu, ekonomi dünyasında şok etkisi yarattı.

1982’de Porsche’nin eski mühendisi Eberhard Schulz tarafından Saarland’da kurulan şirket, “stil, tasarım ve yarış için mühendislik ofisi” anlamına gelen adıyla, zarif ve güçlü otomobilleriyle tanınıyordu. Ancak, yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı müşteri kitlesi, markayı ticari başarıdan uzak tuttu.

4.jpg

Isdera, seri üretim yerine küçük seriler halinde özel üretim araçlar sunmayı hedefledi. Her biri 400 bin Euro (yaklaşık 17 milyon TL) değerinde olan bu otomobiller, 620 beygir gücüne kadar Mercedes motorlarıyla donatıldı.

Commendatore, Imperator ve 116i gibi modeller, otomobil tutkunlarının hayallerini süsledi. Schulz’un felsefesi, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla bireysel tasarımlar ortaya koymaktı. Ancak bu strateji, yüksek maliyetler nedeniyle sürdürülebilir olmadı.

3.jpg


85 yaşındaki kurucu Eberhard Schulz, bir röportajında, “Seri üretim yerine eşsiz araçlar yaratmak istedik” demişti. Şirket, otomotiv endüstrisi için geliştirme çalışmaları da yaptı, ancak finansal zorluklar iflası kaçınılmaz kıldı.

Wirtschaftswoche’nin haberine göre, Isdera’nın iflası, lüks otomobil sektöründe niş markaların karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

1.jpg

Isdera’nın kapanması, otomobil dünyasında bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. Markanın efsanevi modelleri, koleksiyonerler için hâlâ büyük bir değer taşıyor. Sektör uzmanları, niş üreticilerin ayakta kalabilmesi için yenilikçi finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

2.jpg

Son Haberler
Ünlü yazar AKP’nin herkesten sır gibi sakladığı anketi yayınladı! Ankara bu sonuçlarla çalkalanıyor…
Ünlü yazar AKP’nin herkesten sır gibi sakladığı anketi yayınladı! Ankara bu sonuçlarla çalkalanıyor…
43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi
43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi
Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı… Türkiye’nin üzerini çepeçevre saracak! (17 Nisan 2025)
Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı… Türkiye’nin üzerini çepeçevre saracak!
Yeniçağ Gazetesi: Meyve ve sebze fiyatları karşısında donacağız
Yeniçağ Gazetesi: Meyve ve sebze fiyatları karşısında donacağız
Avrupa'ya rekor oranda ihraç yapıyordu! Tekstil devi konkordato ilan etti
Avrupa'ya rekor oranda ihraç yapıyordu! Tekstil devi konkordato ilan etti