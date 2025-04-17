43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi

Alman lüks otomobil markası Isdera, 43 yıllık serüvenine son verdi. Saarbrücken Bölge Mahkemesi’ne yapılan iflas başvurusu, ekonomi dünyasında şok etkisi yarattı.

1982’de Porsche’nin eski mühendisi Eberhard Schulz tarafından Saarland’da kurulan şirket, “stil, tasarım ve yarış için mühendislik ofisi” anlamına gelen adıyla, zarif ve güçlü otomobilleriyle tanınıyordu. Ancak, yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı müşteri kitlesi, markayı ticari başarıdan uzak tuttu.

Isdera, seri üretim yerine küçük seriler halinde özel üretim araçlar sunmayı hedefledi. Her biri 400 bin Euro (yaklaşık 17 milyon TL) değerinde olan bu otomobiller, 620 beygir gücüne kadar Mercedes motorlarıyla donatıldı.

Commendatore, Imperator ve 116i gibi modeller, otomobil tutkunlarının hayallerini süsledi. Schulz’un felsefesi, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla bireysel tasarımlar ortaya koymaktı. Ancak bu strateji, yüksek maliyetler nedeniyle sürdürülebilir olmadı.



85 yaşındaki kurucu Eberhard Schulz, bir röportajında, “Seri üretim yerine eşsiz araçlar yaratmak istedik” demişti. Şirket, otomotiv endüstrisi için geliştirme çalışmaları da yaptı, ancak finansal zorluklar iflası kaçınılmaz kıldı.

Wirtschaftswoche’nin haberine göre, Isdera’nın iflası, lüks otomobil sektöründe niş markaların karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Isdera’nın kapanması, otomobil dünyasında bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. Markanın efsanevi modelleri, koleksiyonerler için hâlâ büyük bir değer taşıyor. Sektör uzmanları, niş üreticilerin ayakta kalabilmesi için yenilikçi finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.